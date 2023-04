Chupa chups Tubes e Crème caramel richiamati per presenza di allergeni non dichiarati



Si tratta di richiami validi per persone allergiche mentre non vi è alcun rischio per le persone non allergiche che possono consumare i prodotti nel caso li avessero già acquistati.

Continua a leggere



Si tratta di richiami validi per persone allergiche mentre non vi è alcun rischio per le persone non allergiche che possono consumare i prodotti nel caso li avessero già acquistati.

Continua a leggere

Continua a leggere