Colpì i genitori nel sonno con fiocina, Alberto Picci condannato a 12 anni: “Ho agito senza volerlo”



“Se ho fatto quello che dite, l’ho fatto involontariamente, non è dipeso da me” ha ribadito Pucci davanti al gup prima della sentenza di condanna per tentato duplcie omicidio dei genitori in provincia di Sassari.

Continua a leggere



“Se ho fatto quello che dite, l’ho fatto involontariamente, non è dipeso da me” ha ribadito Pucci davanti al gup prima della sentenza di condanna per tentato duplcie omicidio dei genitori in provincia di Sassari.

Continua a leggere

Continua a leggere