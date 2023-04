“Crisi climatica, arrestate i responsabili”: statue bendate dagli attivisti, la protesta a Torino



In occasione della Giornata mondiale della terra alcuni attivisti hanno coperto simbolicamente con delle bende alcune statue di Torino. La protesta in solidarietà con Mattia, 21enne denunciato dalla Questura di Vercelli per aver compiuto lo stesso gesto.

