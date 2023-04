Davide Ferrerio in coma dopo scambio di persona, aggressore: “Ero nervoso, mi scuso. Vittima anche io”



Nicolò Passalacqua si è scusato per aver aggredito Davide Ferrerio l’11 agosto dello scorso anno. Il giovane è in coma per le ferite riportate. L’imputato in aula: “Non volevo ucciderlo, ero nervoso e impaurito. Chiedo scusa, anche io sono una vittima”

