“Dimmi che anche tu mi ami”, mamma scopre le chat dei figli su Whatsapp e fa condannare il pedofilo



Filippo M., 61enne veronese, è stato condannato a 11 anni di reclusione abusi sessuali ai danni di alcuni calciatori minorenni. Era il loro allenatore. La mamma di due di loro ha raccontato come l’ha incastrato e fatto arrestare: Come l’ha incastrato: “I miei figli lo chiamavano zio, me li ha rovinati. L’ho affrontato faccia a faccia”.

