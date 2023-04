Dramma della solitudine in Trentino, mamma e figlia trovate morte in casa dopo settimane



I due corpi trovati in un appartamento a Pergine Valsugana. Il medico legale ha confermato la morte naturale per entrambe: la figlia sarebbe morta per un malore, la madre di stenti.

