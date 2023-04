Droga e microtelefoni nel carcere di Trapani con i droni: 22 arresti, indagati anche tre agenti



L’indagine, denominata Alcatraz, dalle prime ore di questa mattina ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 17 persone. Per altre cinque persone sono scattati gli arresti domiciliari.

Continua a leggere



L’indagine, denominata Alcatraz, dalle prime ore di questa mattina ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 17 persone. Per altre cinque persone sono scattati gli arresti domiciliari.

Continua a leggere

Continua a leggere