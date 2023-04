È morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa: donati gli organi



Si è conclusa ieri sera poco prima della mezzanotte la procedura di accertamento di morte cerebrale di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa venerdì scorso. Saranno donati gli organi. Riqualificata l’ipotesi di reato per il 35enne ex paziente arrestato per l’attacco, da tentato omicidio premeditato a omicidio premeditato.

