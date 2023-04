Emergency ha salvato 55 persone su una piccola barca nel Mar Mediterraneo: “Eravamo allo stremo”



La nave Life Support dell’Ong ha tratto in salvo 55 persone che navigavano su una piccola barca alla deriva. Un naufrago: “Molti di noi sono scoppiati in lacrime quando hanno visto la vostra nave venire in soccorso. Eravamo allo stremo”.

