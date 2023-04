Esce di casa e sparisce nel nulla, Federica Zarabara trovata morta a Tolmezzo



La salma della donna è stata rinvenuta in una zona boschiva sopra Tolmezzo, nei pressi della Pieve di San Floriano a Illegio. Sono ora in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso.

Continua a leggere



La salma della donna è stata rinvenuta in una zona boschiva sopra Tolmezzo, nei pressi della Pieve di San Floriano a Illegio. Sono ora in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere