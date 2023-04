Escrementi di topi e blatte nelle mense ospedaliere, blitz dei Nas da nord a sud: chiuse 7 cucine



Gravi irregolarità sono emerse in numerose mense ospedaliere italiane, da nord a sud, durante una serie di blitz dei Nas dei carabinieri in diverse regioni italiane che hanno portato alla sospensione dell’attività o alla chiusura di 7 punti cucina in diversi centri ospedalieri, sia pubblici che privati.

