Esplode bombola del gas nell’appartamento, 4 persone ferite: gravi mamma e figlio 12enne



Esplode bombola del gas in un appartamento di Tortorici, nel Messinese. Almeno 4 persone sarebbero rimaste ferite e due – mamma e figlio 12enne – sarebbero in gravi condizioni. Coinvolti anche un minore di 15 anni e un uomo che in quel momento si trovava in casa.

