Fa inversione a U in autostrada, fermato dalla polizia: “Volevo pagare, Telepass non ha funzionato”



Alla guida di una fiat Punto, un ragazzo piemontese di quasi 21 anni ha fatto inversione a U in Autostrada. Agli agenti ha spiegato che voleva regolarizzare il pagamento del pedaggio non andato in precedenza a buon fine.

