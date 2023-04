Figlio sta per soffocare col sushi, mamma lo salva con manovra di Heimlich: “Imparata in spiaggia”



La donna aveva partecipato a una lezione di disostruzione delle vie aeree svoltasi gratuitamente sulla spiaggia a Jesolo. “Mi veniva da piangere non so se dallo spavento o dalla felicità per esserci riuscita” ha raccontato la mamma.

Continua a leggere



La donna aveva partecipato a una lezione di disostruzione delle vie aeree svoltasi gratuitamente sulla spiaggia a Jesolo. “Mi veniva da piangere non so se dallo spavento o dalla felicità per esserci riuscita” ha raccontato la mamma.

Continua a leggere

Continua a leggere