Folla ai funerali di Andrea Papi, ucciso dall’orsa JJ4. Il papà: “Rabbia per chi non ha agito prima”



Più di tremila persone hanno raggiunto la parrocchia di Caldes per i funerali di Andrea Papi, il runner 26enne ucciso in Val di Sole, in Trentino, dall’orsa JJ4. Piene di dolore le parole del padre: “Rabbia per chi non ha agito prima”.

Continua a leggere



Più di tremila persone hanno raggiunto la parrocchia di Caldes per i funerali di Andrea Papi, il runner 26enne ucciso in Val di Sole, in Trentino, dall’orsa JJ4. Piene di dolore le parole del padre: “Rabbia per chi non ha agito prima”.

Continua a leggere

Continua a leggere