Fratelli schiacciati da un silos, le lacrime dello zio a cui erano affidati: “Sono morti tutti e tre”



È chiuso nel dolore lo zio dei tre fratelli morti schiacciati da un silos in un’azienda del Forlivese. Il padre li aveva affidati al fratello poiché in partenza per il Marocco. “È una disgrazia che ci ha sconvolto – ha detto il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci – e non ci sono parole per descrivere il dolore”.

