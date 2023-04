Fratello e sorella trovati morti in casa, avevano lasciato una Rsa per tornare nella loro abitazione



Il ritrovamento dei corpi di fratello e sorella è avvenuto oggi nella loro casa di Bibiana, nel Torinese, dove avevano deciso di tornare a fine marzo dopo aver vissuto per qualche mese in un Struttura per anziani. Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa.

