Genova, 16enne accoltellata in pieno centro: fermato l’aggressore, un ragazzo di 19 anni



Una giovane di 16 anni è stata accoltellata questa mattina intorno alle 6 in via San Luca, nel centro storico di Genova: la ragazza non è fortunatamente in pericolo di vita.

