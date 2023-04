Giovane mamma trovata morta in casa senza nessun segno di violenza, disposta l’autopsia



Martina Gaeta, giovane mamma di origine abruzzese è stata trovata senza vita in casa nel Bolognese dove si era trasferita da qualche tempo. Vista la dinamica del ritrovamento, il pm ha disposto l’autopsia per capire le possibili cause del decesso.

