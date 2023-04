Il figlio fu ucciso in un agguato a 31 anni, trovato morto in auto Vitantonio D’Errico: “Suicidio”



È stato trovato morto nella sua auto nelle campagne di Latiano (Brindisi) Vitantonio D’Errico, papà di Luca D’Errico, il 31enne ucciso in un agguato lo scorso febbraio. Per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio: l’uomo, 55enne, non avrebbe mai superato l’omicidio del figlio.

