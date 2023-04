Il marito di Rkia Hannaoui, uccisa da un proiettile in testa: “Nessuno l’ha colpita, è stato un incidente”



Non crede all’omicidio ma parla di un malore il marito di Rkia Hannaoui, la donna di 31 anni trovata morta in casa con un proiettile in testa. La procura di Rovigo indaga per omicidio.

