Il numero dei morti per Covid-19 è diminuito del 95% dall’inizio dell’anno



L’Oms, l’Organizzazione mondiale per la Sanità, ha fatto sapere che ci dall’inizio del 2023 il numero delle persone morte per Covid-19 è diminuito del 95%: “Entro fine anno ipotizziamo di poter dichiarare la fine del Covid come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”.

