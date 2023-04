Il padre di Andrea Papi ucciso dall’orsa: “Uccidere JJ4 non è giustizia, ma vendetta che non serve”



I familiari di Andrea Papi, il runner ucciso dall’orsa JJ4 in Trentino, hanno chiarito di non volere la morte dell’animale. “Si tratta di una vendetta simbolica che non ci interessa, noi vogliamo giustizia”

