Il Riesame sul carcere per Alfonso Tumbarello, medico di Messina Denaro: “Al servizio di Cosa Nostra”



Secondo il Tribunale del Riesame di Palermo, il medico Alfonso Tumbarello avrebbe “messo le sue competenze nel settore sanitario al servizio di Cosa Nostra”. Per questo motivo, i giudici hanno deciso di confermare la custodia cautelare in carcere per il professionista che curava Matteo Messina Denaro.

