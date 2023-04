Il Trentino abbatterà altri 3 orsi dopo la morte di Andrea Papi: Fugatti firmerà nuova ordinanza



Si tratta di orsi già individuati in passato come responsabili di attacchi a persone nei boschi del Trentino. “L’intera comunità trentina oggi ferita e arrabbiata per la morte di un giovane di 26 anni” ha commentato il governatore trentino Maurizio Fugatti.

