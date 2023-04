Il veterinario che ha catturato l’orsa JJ4: “Così l’abbiamo attirata in trappola. Ma non uccidetela”



Roberto Guadagnini, il veterinario che ha catturato l’orsa JJ4, responsabile dell’aggressione mortale al runner Andrea Papi in Trentino, ha raccontato come è stata catturata e perché non dovrebbe essere ab battuta: “Attirata con esche nel tubo trappola, è stata addormentata. Una cosa è certa: Jj4 non potrà più essere reimmessa in natura. O vivrà in un contesto controllato o verrà abbattuta”.

Continua a leggere



Roberto Guadagnini, il veterinario che ha catturato l’orsa JJ4, responsabile dell’aggressione mortale al runner Andrea Papi in Trentino, ha raccontato come è stata catturata e perché non dovrebbe essere ab battuta: “Attirata con esche nel tubo trappola, è stata addormentata. Una cosa è certa: Jj4 non potrà più essere reimmessa in natura. O vivrà in un contesto controllato o verrà abbattuta”.

Continua a leggere

Continua a leggere