In Italia livelli di mortalità in aumento: per l’Istat è colpa anche dei cambiamenti climatici



L’aumento della mortalità in Italia è connessa anche ai cambiamenti climatici. Lo dice l’ultimo rapporto demografico dell’Istat. Colpa in particolare delle ondate di caldo estremo in aumento.

Continua a leggere



L’aumento della mortalità in Italia è connessa anche ai cambiamenti climatici. Lo dice l’ultimo rapporto demografico dell’Istat. Colpa in particolare delle ondate di caldo estremo in aumento.

Continua a leggere

Continua a leggere