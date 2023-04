Investito da un treno a Latisana, uomo muore sul colpo: traffico in tilt, ritardi e cancellazioni



Un uomo è stato investito da un treno in prossimità del confine tra Portogruaro e Fossalta: sembra si tratti di suicidio, in corso le indagini. Disagi alla circolazione ferroviaria: fino a 2 ore di ritardo per treni regionali e ad alta velocità.

