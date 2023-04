Isola d’Elba, ruba l’ambulanza portare gli amici a ballare, poi la rimette al suo posto: denunciato



Un giovane ha rubato un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba, per poter andare in discoteca. Il ragazzo, ripreso da alcuni smartphone, avrebbe anche fatto salire a bordo alcuni amici per poi riportare il veicolo al suo posto.

