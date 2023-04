La lettera di Olindo Romano: “Io e Rosa in carcere ingiustamente, spero che la revisione venga accolta”



“Lo voglio ribadire ancora una volta: io e Rosa con la strage di Erba non c’entriamo niente”. Olindo Romano ha scritto a Marco Oliva, conduttore della trasmissione ‘Iceberg’ in onda su Telelombardia / Antenna 3. “Frigerio? Non lo giudico, anche lui fu raggirato”.

