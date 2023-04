La lotta per il clima è l’unica che può garantire un futuro di benessere per lavoratrici e lavoratori



La lotta per la giustizia climatica non è solo la lotta di ragazze e ragazzi per il loro futuro, ma anche la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori per un presente e un futuro di pace e benessere. L’incontro tra gli operai della fabbrica Gkn e Fridays For Future è un modello importante da seguire.

