La madre gli impedisce di spostare i mobili per un video su Tik Tok: il figlio 16enne la accoltella



Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato la madre dopo una lite. La donna gli ha impedito di spostare i mobili in casa per girare un “prank” video per Tik Tok.

