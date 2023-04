La mamma lo rimprovera perché gira video per i social, lui l’accoltella: arrestato 16enne



Un ragazzo di 16 anni di Savona è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la madre rischiando di ucciderla al culmine di un litigio: lei lo aveva rimproverato perché stava spostando alcuni mobili per creare lo spazio in cui girare in camera un video da postare sui social.

