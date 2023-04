La storia di Niccolò Ciatti ucciso in discoteca a Lloret de Mar con un calcio alla testa



Niccolò Ciatti è morto nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. Il giovane fiorentino è stato ucciso con un calcio alla testa durante un pestaggio avvenuto davanti a una discoteca. Il 22enne aveva cercato di evitare una rissa tra alcuni amici e tre giovani ceceni. Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni di carcere in Spagna e a 23 anni di carcere in Italia, risulta latitante.

