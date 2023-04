Lo picchiano e finisce in coma, fermate due persone: sono l’ex fidanzata della vittima e il fratello



Accusati di tentato omicidio, rapina aggravata e sequestro di persona un uomo e una donna, fratello e sorella, per le violenze nei confronti di un 34enne che, per le ferite riportate, era finito in coma, lo scorso 29 marzo a Torino.

