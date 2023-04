Lo portano in ospedale, ma è già morto: sul torace ferite d’arma da fuoco. È giallo a Canosa di Puglia



Il 43enne Michele Mastrorillo è morto all’ospedale di Canosa di Puglia dove è giunto questa mattina in fin di vita. Sul corpo ferite da arma da fuoco. L’uomo era molto conosciuto dalle forze dell’ordine per svariati reati commessi in passato.

