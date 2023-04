L’oroscopo di oggi 13 aprile 2023: Bilancia e Capricorno scalciano



L’oroscopo di oggi, giovedì 13 aprile 2023, con il quarto di Luna calante. Il Sole in Ariete congiunto a Giove si scontra con la Luna in Capricorno. Come dire che l’io non sente più ragioni e vuole trovare degli spazi per sé, di realizzazione personale. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato di oggi la Bilancia.

