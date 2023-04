L’oroscopo di oggi 6 aprile 2023: Gemelli e Sagittario hanno voglia di evadere



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 6 aprile 2023, il segno sfortunato è il Capricorno mentre il segno fortunato il Sagittario. Attenzione agli effetti della Luna piena in Bilancia: un momento importante per ristabilire gli equilibri tra quello che desideriamo per noi e lo spazio che vogliamo lasciare agli altri.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 6 aprile 2023, il segno sfortunato è il Capricorno mentre il segno fortunato il Sagittario. Attenzione agli effetti della Luna piena in Bilancia: un momento importante per ristabilire gli equilibri tra quello che desideriamo per noi e lo spazio che vogliamo lasciare agli altri.

Continua a leggere

Continua a leggere