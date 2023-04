L’orsa Jj4 in buone condizioni di salute, i suoi cuccioli liberi: cosa succede dopo la cattura



Come è stata catturata l’orsa Jj4, ritenuta responsabile della morte del 26enne Andrea Papi in Trentino, e cosa le succederà adesso: il Tar di Trento ha rigettato l’istanza presentata dalla Provincia per anticipare al 20 aprile l’udienza relativa alla sospensione dell’ordinanza di abbattimento, confermando quindi la camera di consiglio fissata per l’11 maggio.

