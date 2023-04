Luca Delfino in Rems per 6 anni e mezzo: ‘killer delle fidanzate’ verso la libertà a fine 2029



L’ex barista 46enne, che uccise nel 2007 la sua ex compagna Antonella Multari a Sanremo, è “ancora socialmente pericoloso” e per questo dovrà stare in una Rems “per sei anni e sei mesi”. Lo hanno deciso i giudici del tribunale di Sorveglianza di Massa.

