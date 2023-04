“Mai uccidere nel nome di Dio, siamo tutti fratelli”: le parole di Papa Francesco oggi a San Pietro



Papa Francesco nell’udienza di oggi in Piazza San Pietro incentrata sul tema del martirio: “Non si deve mai uccidere in nome di Dio, ma insieme si può dare la vita per gli altri”. Sull’Ucraina: “Continua a sopportare terribili sofferenze”.

