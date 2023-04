Mamma scende dal treno per recuperare uno zaino, i suoi due bambini ripartono da soli



Momenti di paura tra Prato e Firenze, dove una donna per recuperare lo zainetto del figlio lasciato su una panchina in stazione, non avrebbe fatto in tempo a salire sul treno che è partito coi due fratellini da soli.

Continua a leggere



Momenti di paura tra Prato e Firenze, dove una donna per recuperare lo zainetto del figlio lasciato su una panchina in stazione, non avrebbe fatto in tempo a salire sul treno che è partito coi due fratellini da soli.

Continua a leggere

Continua a leggere