Martina, sfregiata a Prato per gelosia su mandato dell’ex fidanzato: 16enne si presenta alla polizia



Un 16enne si è presentato oggi in Questura a Prato rendendo dichiarazioni spontanee in merito al suo presunto coinvolgimento nell’aggressione a Martina Mucci, la cameriera di 29 anni che la notte fra il 20 e il 21 febbraio scorso fu picchiata selvaggiamente su mandato, per gli inquirenti, dell’ex fidanzato. È stato denunciato.

