Maturità 2023, via al toto tema: D’annunzio e Pirandello per l’analisi del testo, ChatGPT per attualità



Via al toto-tema della prima prova scritta d’italiano della Maturità 2023 in programma il prossimo 21 giugno: secondo un sondaggio realizzato da Skuola.net, per l’analisi del testo gli studenti puntano su D’Annunzio e Pirandello, mentre sull’attualità si scommette su guerra in Ucraina e Intelligenza Artificiale e ChatGPT.

