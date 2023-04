Mescola detersivi per liberare i tubi a casa e muore intossicata: malore per il marito e i soccorritori



Il tragico incidente è avvenuto a Bari. Il marito della 74enne è stato soccorso in ospedale con codice giallo. Pure gli operatori e gli agenti intervenuti, dopo essere entrati in bagno, si sono sentiti male per i fumi emanati dalla nube tossica, forse causata dalla miscela di candeggina e ammoniaca.

Continua a leggere



Il tragico incidente è avvenuto a Bari. Il marito della 74enne è stato soccorso in ospedale con codice giallo. Pure gli operatori e gli agenti intervenuti, dopo essere entrati in bagno, si sono sentiti male per i fumi emanati dalla nube tossica, forse causata dalla miscela di candeggina e ammoniaca.

Continua a leggere

Continua a leggere