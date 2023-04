Migranti, 500 persone a rischio naufragio, Geo Barents le raggiunge ma non riesce a soccorrerle



Il barcone con 500 persone a bordo, segnalato da Alarm Phone, si trova ancora in mare. È stato raggiunto dalla nave Geo Barents di Msf, che però non è ancora riuscita a soccorrere i migranti, per via delle avverse condizioni meteomarine. Ocean Viking intanto è arrivata a Salerno con 92 persone salvate sabato.

