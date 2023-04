Migranti, a Pasqua sono arrivate quasi mille persone all’hotspot di Lampedusa: è di nuovo al collasso



Ventisei sbarchi in tutta la giornata, nuovi arrivi dopo la mezzanotte, e ora a Lampedusa ci sono 1.883 persone migranti in strutture che ne potrebbero ospitare meno di quattrocento. Ancora senza risposta, intanto, il barcone con a bordo quattrocento migranti alla deriva in acque Sar maltesi.

Continua a leggere



Ventisei sbarchi in tutta la giornata, nuovi arrivi dopo la mezzanotte, e ora a Lampedusa ci sono 1.883 persone migranti in strutture che ne potrebbero ospitare meno di quattrocento. Ancora senza risposta, intanto, il barcone con a bordo quattrocento migranti alla deriva in acque Sar maltesi.

Continua a leggere

Continua a leggere