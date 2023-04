Mirko ucciso a 19 anni per difendere la madre dal compagno: “Il suo sacrificio sia memoria collettiva”



Il prossimo 11 aprile sarebbe stato il compleanno di Mirko se l’11 maggio del 2021 due coltellate profonde al torace sferrate dal 31enne Masih Shahi non avessero spento per sempre la sua vita. Mirko Farci era intervenuto per salvare la madre dalla furia dell’uomo.

Continua a leggere



Il prossimo 11 aprile sarebbe stato il compleanno di Mirko se l’11 maggio del 2021 due coltellate profonde al torace sferrate dal 31enne Masih Shahi non avessero spento per sempre la sua vita. Mirko Farci era intervenuto per salvare la madre dalla furia dell’uomo.

Continua a leggere

Continua a leggere