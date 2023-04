Morta sbranata da rottweiler del fratello, era andata a dar da mangiare al cane: “Corpo dilaniato”



Patrizia La Marca, 53 anni, è morta dopo essere stata attaccata dal rottweiler del fratello, che si trovava in vacanza. Era andata lì per dargli da mangiare. Il racconto dei soccorritori: “Il corpo è stato dilaniato in più parti, mai vista una cosa del genere”.

