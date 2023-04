Morte Alice Neri, nuova perizia sui resti: la Procura incarica la consulente dei casi Saman e Yara



La Procura di Modena ha nominato Cristina Catteneo, medico legale e antropologa già impegnata nei casi Saman Abbas e Yara Gambirasio, per effettuare ulteriori accertamenti sui resti di Alice Neri per capire come è morta. Nuova perizia il 19 aprile.

